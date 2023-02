Dois homens foram presos nesta quarta-feira (08) em Maripá de Minas por suspeita de tentativa de homicídio contra um homem de 38 anos. Os suspeitos tem 20 e 38 anos e são irmãos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido atraída para um local ermo, atacada com golpes de faca e de um bastão pelos suspeitos. Além disso, após as agressões, o homem também teria sido atropelado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o jovem de 20 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (08). Ele foi encontrado dentro de casa com a mãe. O outro suspeito já havia sido preso em flagrante no dia 17 de janeiro, em Juiz de Fora, após se envolver em um acidente de carro ao tentar fugir de um posto de combustíveis sem efetuar o pagamento.

Os dois homens permanecem presos a disposição da Justiça.

