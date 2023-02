Dois homens, de 40 e 63 anos, foragidos da justiça, foram presos na manhã e na noite desta quarta (08) no bairro Nossa Senhora e no distrito Correia de Almeida em Barbacena.

De acordo com a PM, uma denúncia informou que um morador do bairro Nossa Senhora, o homem de 40 anos, possuía um mandado de prisão em aberto. Os militares realizaram um patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito. Através de uma consulta no sistema da PM foi comprovada a existência do mandado. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

Já na noite desta quarta, o homem de 63 anos, foi preso após uma denúncia informar que ele possuía um mandado de prisão em aberto. Segundo a PM, os militares foram até o local denunciado e encontraram o suspeito, que é alvo frequente de fiscalização por parte dos militares por possuir diversas passagens pelo sistema prisional, e confirmaram após consulta no sistema o mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.





