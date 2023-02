Quatro homens, de 20, 21, 23 e 26 anos, foram presos nesta quinta (09) após uma operação policial que apreendeu 211 papelotes de crack, 80 pinos de cocaína, 13 buchas e 16 tabletes de maconha e R$3.525,64 em Andrelândia.



De acordo com a PM, dos quatro presos três são do estado do Rio de Janeiro, um deles é foragido da justiça e todos possuem, à princípio, vínculos com uma facção criminosa estabelecida na cidade.

O local da prisão dos suspeitos, chamado de passarela, foi monitorado durante várias semanas através de campanas. Todos os integrantes da quadrilha foram observados e segundo a PM, mais pessoas estão sendo investigadas e outras prisões devem ocorrer durante as investigações.

