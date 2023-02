Três homens de 19,21 e 25 anos de idade, respectivamente, foram detidos pela Polícia Militar no Bairro Rosário, em Andrelândia, depois que o endereço em que eles estavam foi alvo de denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar ao local, os policiais perceberam que um dos autores havia escondido uma sacola em uma mata próxima. Dentro da embalagem havia drogas e dinheiro.

De acordo com o registro da Polícia Civil, os indivíduos denunciados seriam pertencentes à organização criminosa "Comando Vermelho", do Rio de Janeiro.

O envolvido mais jovem foi localizado no centro da cidade, portando uma mochila, a qual também continha drogas, e dinheiro. Ao ser abordado, o rapaz forneceu diversos nomes fictícios. Porém, em uma verificação no sistema da PM foi confirmado que havia, contra ele, um mandado de prisão em aberto.Ao todo com o grupo foram apreendidas 211 pedras de crack, uma quantia de R$ 3.554,65, cinco celulares, 80 pinos de cocaína, 16 tabletes e 13 buchas de maconha e um caderno com anotações. Os autores foram presos em flagrante de delito e encaminhados para a Delegacia com todo o material ilícito arrecadado.





