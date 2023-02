Um estabelecimento comercial foi assaltado no centro de São João del-Rei, por volta das 23h15 dessa quinta-feira (9). Dois jovens, ambos com 21 anos, fechavam o comércio, quando foram surpreendidos por um homem de 35 anos, que entrou no local simulando estar armado e anunciando a ação criminosa. Ele levou um celular e R$4 de uma das vítimas, depois o celular da segunda e R$100 que estavam no caixa. O autor fugiu na sequência e, apesar do rastreamento feito pela Polícia, ainda não foi detido.