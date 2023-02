Um mecânico de 54 anos foi atropelando na Rua José Venâncio, no bairro Chapada, em Conselheiro Lafaiete, no sábado (11). Segundo as testemunhas, a motorista do veículo perdeu o controle da direção enquanto descia a rua e atingiu um carro que estava parado recebendo reparos mecânicos, o qual acertou o mecânico e passou por cima dele.

O mecânico apresentou suspeita de fratura na costela, além de várias escoriações pelo corpo. Ele foi levado pelos Bombeiros para a Maternidade São José, para realização de exames e avaliação médica. A Polícia Militar também esteve no local.

