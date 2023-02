Três homens, de 22, 33 e 34 anos, foram presos por tráfico de drogas e em um imóvel onde não havia ninguém foi localizado uma barra de cocaína, balança de precisão e materiais para o tráfico, neste fim de semana em Barbacena

IMÓVEL COM DROGA

Segundo a Polícia Militar, na noite de sexta-feira (10), durante um patrulhamento pelo Bairro

Vilela, militares receberam informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar e preparar drogas para serem vendidas.

A equipe PM foi ao local e apreendeu uma barra de cocaína, 36

eppendorf de cocaína, uma balança de precisão, dentre outros

materiais relacionados ao tráfico de drogas. Não havia ninguém no imóvel. O material apreendido

foi entregue na Delegacia.

FOTO: PMMG - Droga, balança e material para o tráfico são encontrados em imóvel

HOMEM DE 22 ANOS PRESO NO CENTRO DA CIDADE

De acordo com a PM na madrugada de sábado (11), durante uma batida policial no centro da cidade, os militares realizaram abordagem no suspeito e durante uma busca pessoal foi localizado no bolso esquerdo da calça sete pinos de cocaína.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia.



HOMEM DE 34 ANOS PRESO EM CORREIA DE ALMEIDA



Segundo a PM, a noite de sábado (11), durante uma batida policial em uma casa noturna em Correia de Almeida, a PM encontrou no cesto de lixo, situado na porta de entrada do balcão, um cigarro de maconha e uma certa quantidade esfarelada da mesma substância em meio ao lixo.

O responsável pelo local, o homem de 34 anos, alegando ser usuário, assumiu a propriedade do material. Questionado se havia mais, ele apontou para uma bolsa que estava do lado de dentro do balcão e que

ao ser vistoriada, continha dois tabletes, um cigarro, e uma pequena porção dentro de um triturador, de maconha.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia.

FOTO: PMMG - Homem, de 34 anos, é preso com maconha em Correia de Almeida



HOMEM DE 33 ANOS PRESO NO BAIRRO DO CAMPO



De acordo com a PM Na tarde deste domingo (12), a Polícia Militar foi acionada no Bairro do

Campo para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, os militares abordaram e prenderam o suspeito.

Durante buscas no imóvel, os militares apreenderam duas pedras de crack e um cigarro de maconha.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Homem é preso por tráfico de drogas após violência doméstica

