Um homem, de 31 anos, foi preso na noite deste domingo (12) depois de ser reconhecido por uma vítima que teve o celular furtado por ele, no cento da cidade de Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram solicitados por um homem, de 39 anos, que havia sido vítima de um furto de celular em uma data anterior e teria avistado o suspeito na área central da cidade.

Após o rastreamento o suspeito foi localizado e reconhecido pela vítima. O aparelho foi localizado e a vítima apresentou a nota fiscal de comprovação do aparelho.

VEÍCULO RECUPERADO EM ALFREDO VASCONCELOS



Um carro, um Fiat Uno Mille EX, furtado em Barbacena foi recuperado neste sábado (11) em Alfredo Vasconcelos.

De acordo com a PM, os policiais receberam uma denúncia de que havia um veículo abandonado às margens da estrada que liga Alfredo Vasconcelos à Cará. No local a equipe encontrou o carro que havia sido furtado no mesmo dia em Barbacena.

O veículo apresentava, além do mau estado de conservação da pintura, o para-brisas trincado, o farol dianteiro direito quebrado e o pneu dianteiro esquerdo furado.

Ele foi removido para o pátio credenciado do Detran, sendo realizado o contato com o proprietário. O mesmo foi informado das providências para a recuperação do veículo.

