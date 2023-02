O passageiro de uma moto foi flagrado realizando disparos de arma de fogo em via pública durante um patrulhamento realizado no Bairro de Lourdes, em Conselheiro Lafaiete, na noite de sexta-feira (10). O veículo foi acompanhado pela equipe da Polícia Militar, até que o condutor colidiu com o meio fio e ambos caíram.

Os dois ocupantes da moto fugiram correndo. Acessaram a Rua Napoleão Reis e pularam muros de residências próximas. O rapaz de 21 anos que efetuou os disparos foi localizado no quintal com uma pistola 9mm equipado com kit rajada.. O segundo indivíduo conseguiu fugir da abordagem.



Depois de abordado, a Polícia Militar continuou as buscas e apreendeu também 131 pinos de cocaína, dois carregadores 9mm e 15 munições de mesmo calibre, além de quatro cartuchos deflagrados e a quantia de R$ 190. A moto e um celular também foram confiscados. O autor foi preso e conduzido à Delegacia, junto com o material apreendido.





