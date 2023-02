Um homem de 31 anos morreu após sofrer um golpe de faca durante uma briga no Bairro Doutor José Guimarães, em Barroso, na noite dessa segunda-feira (13). Segundo o registro, ele estaria inconformado com o fim do relacionamento com a ex-companheira. Desconfiado de que ela estaria com o ex-marido, um homem de 43 anos foi até a casa dele, com uma faca.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria invadido a casa do ex-marido da ex-companheira e entrou em luta corporal com ele. Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Militar encontrou o homem de 31 anos caído na sala, enquanto o outro, com um sangramento causado por um corte na testa o segurava.

O ex-marido reiterou que o homem de 31 anos terminou o relacionamento teria ido até a casa dele pedir satisfações. Disse ainda que ele teria arrombado a porta e com um faca e um bastão o atacou, acertando um golpe na cabeça. Para se defender, ele teria contra golpeado o indivíduo com a faca. Até que notou que ele não reagia mais.

O Samu esteve no local e constatou a morte da vítima. O outro homem foi preso por homicídio depois de passar por atendimento médico, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.