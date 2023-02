Um caso de estelionato motivou um chamado para a Polícia Militar em uma agência bancária do centro de Lagoa Dourada na tarde dessa terça-feira (14). Cinco pessoas com idades entre 28 e 65 anos foram detidas, com documentos falsificados e cartões bancários. Eles foram abordados pela equipe da polícia militar em um veículo, em que estavam todos os materiais. Um dos membros do grupo criminoso jogou um celular no chão e pisou para quebrá-lo. Segundo o suspeito, 'havia informações sobre o pessoal dele', que poderiam comprometê-lo, caso fossem acessadas.

Os autores confessaram a intenção de aplicar golpes e forneceram informações pormenorizadas sobre a forma como agiam e sobre quais eram as responsabilidades de cada integrante durante os delitos. O banco onde eles estavam antes da abordagem informou que eles assinaram dois contratos com aberturas de contas e empréstimos, por meio do uso dos documentos falsos. Eles também tinham um notebook que continha os dados verdadeiros de beneficiários do INSS e repassavam informações de limites e de margem consignável das vítimas aos comparsas que estavam na agência para conseguirem empréstimos.

As pessoas foram encaminhadas à delegacia junto com todo o material apreendido.





