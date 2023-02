Um casal, um homem de 52 e uma mulher de 48 anos, teve a casa invadida por bandidos que agrediram o homem e roubaram R$1mil na Zona Rural de Cipotânea.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem relatou que estava em casa e na madrugada ouviu um barulho, mas pensou que seria um relâmpago por conta da chuva forte que caía. Um tempo depois, a porta dos fundos foi arrombada e dois suspeitos entraram no local e anunciaram o assalto, eles estavam armados com uma foice e um facão cada um. O suspeito armado com o facão deu um golpe no braço do homem e eles levaram além dos R$1mil documentos pessoais e cartões, que já foram bloqueados. Após a ação os suspeitos fugiram correndo pela estrada.

Até o momento ninguém foi localizado. A PM segue no rastreamento.





