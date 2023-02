Responsável pela gestão do trecho de 936,8 quilômetros da BR-040 entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), a concessionária Via 040 prevê que cerca de 687 mil veículos circulem pela rodovia nos cinco dias de festividades de Carnaval, um aumento de 20% do tráfego comparado aos dias normais. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a concessionária irá reforçar o quadro de equipes e de viaturas, a partir desta sexta (17), e não fará interdições para realização de obras nos horários de tráfego mais intenso. As equipes se revezarão, em escalas, 24 horas por dia, buscando minimizar os impactos do aumento do fluxo de veículos no período.

A concessionária também alerta para os horários com maior fluxo de veículos:

Sexta-feira (17/02) – Tráfego intenso a partir das 14h

Sábado (18/02) - Tráfego intenso das 5h às 12h

Domingo (19/02) – Tráfego normal

Segunda-feira (20/02) – Tráfego normal

Terça-feira (21/02) - Tráfego intenso das 13h às 18h

Quarta-feira (22/02) - Tráfego intenso das 13h às 18h

Época de chuvas exigem cuidados extras na condução

Como passar pelo pedágio pelas pistas automáticas?

Além do dinheiro e do vale-pedágio (transportadores), os tags são úteis para agilizar a passagem nas praças de pedágio. O serviço é oferecido por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O seu uso permite passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines. A lista de empresas credenciadas pode ser consultada no site da concessionária.

Como consultar as condições de tráfego?

Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego, 24h, pelo Twitter da concessionária e pelo site da Via 040.

Precisa de auxílio no trecho e não sabe onde está?

Na BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora as placas de sinalização possuem uma “carteira de identidade”. A Via 040 instalou etiquetas que identificam cada uma das mais de 22 mil placas de sinalização existentes no trecho, tecnologia que auxilia a agilizar a operação da concessionária e disponível para o usuário da pista.

Caso o usuário necessite de algum auxílio na rodovia e não saiba a sua localização exata, basta procurar uma placa mais próxima e verificar, no verso, um adesivo com um número de identificação. Esse número deve ser informado ao atendimento gratuito 0800-040-0040. Por ele, nossas equipes conseguem informações como quilômetro, sentido da pista, localização geográfica, dentre outros. Além disso, cada quilômetro da rodovia possui uma placa de cor azul indicando o marco quilométrico, outra forma que agiliza a busca por nossas equipes.

Tráfego de veículos de grande porte será restrito em rodovias estaduais e federais durante o Carnaval

Veículos de carga de grande porte não irão poder circular nas rodovias de pista simples sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), nos dias 17, 18, 21 e 22 de março, período de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas.



De acordo com o Governo Estadual, a medida visa proporcionar mais segurança para quem vai se deslocar pelas rodovias mineiras e dar maior fluidez ao tráfego. A medida, prevista na portaria 4021/23, de 15/2/2023, vale para veículos da categoria Grande Porte e engloba as Combinações de Veículos de Carga – CVC, as Combinações de Transporte de Veículos - CTV e de cargas indivisíveis, entre os quais o tipo bitrens, treminhões e rodotrens.

As restrições acontecerão nos seguintes dias e horários: sexta-feira (17/2), de 15h às 22h; no sábado (18/2), entre 6h e 12h; na terça-feira (21/2), de 16h às 22h, e na quarta-feira (22/2), entre 6h e 12h.

Também estão suspensos os serviços de escolta oficial para os veículos superdimensionados no período do Carnaval, em razão do efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do DER-MG estarem atuando em outras ações de segurança viária.

Nas rodovias federais também haverá restrição à circulação de veículos com peso e/ou dimensões excedentes, nos trechos de pista simples, com fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O período será nos dias 17 de fevereiro, sexta-feira, de 15h às 22h; 18 de fevereiro, sábado, das 6h às 12h; e 22 de fevereiro, quarta-feira, das 6h às 12h.

Em caso de descumprimento da medida, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art. 187-I, da Lei Federal nº 9.503, de 1997), como a perda de quatro pontos na carteira, multa e retenção do veículo até o término do horário de restrição.

A medida também irá valer nos feriados da Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalhador e festividades de Fim de Ano.

Corpo De Bombeiros, SAMU, PRF, PMR, DEER e AMPAR também realizam operação conjunta

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o SAMU – 192 / CISDESTE, as Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária (PMR), o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER) e a Associação dos Municípios do Vale do Paraibuna (AMPAR) também irão atuar nas estradas a fim de prevenir e diminuir o número de acidentes na região por conta da grande movimentação de veículos e foliões nas estradas e municípios da nossa região.

Estão previstas “Operações Presença” nas rodovias, estradas e vias de acesso aos municípios que tradicionalmente registram um grande movimento de veículos e foliões no período do Carnaval. Também acontecerão Blitz Educativas, conscientizando os motoristas sobre a importância de direção segura e alertando sobre as condições das vias. Será disponibilizado aos motoristas, inclusive, um link de acesso à página do DEER, com informações em tempo real sobre as condições das estradas e rodovias, e pontos de interdição.



As ações terão início a partir do dia 17 de fevereiro (sexta-feira), às 7h, com blitz educativas, que ocorrerão simultaneamente em pontos estratégicos da nossa região e vão até o dia 22 de fevereiro (quarta) em locais e horários específicos. Em Juiz de Fora, a blitz acontecerá na MG 353, no Bairro Grama, em frente à sede do 1º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária.



Além dos eventos Blitz, vários materiais com dicas preventivas serão enviados e divulgados para a população, por meio das redes sociais oficiais das instituições envolvidas e pelo aplicativo WhatsApp. Nele o usuário também terá acesso à página do DEER que mostra em tempo real, os pontos críticos.

