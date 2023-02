Um homem, de 49 anos , ficou ferido após carro em que dirigia, uma Parati, capotar e ele ser arremessado para fora do veículo, na noite desta terça (21) na estrada de Chácara, AMG 3050 KM 06.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima teria perdido o controle da direção do carro, em uma curva e capotou. No acidente, o homem foi arremessado para fora do veículo e sofreu vários ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora (HPS). Não há informações sobre seu estado de saúde.

Após os trabalhos periciais, a via foi liberada pela Polícia Rodoviária Militar.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO

