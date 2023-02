Dois homens, de 55 e 27 anos, foragidos da justiça, foram presos nesta terça (21) e quarta (22) de Carnaval em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro Senhor dos Montes na tarde desta terça (21) os policiais se depararam com o suspeito, de 55 anos, em atitude suspeita e já sabiam que o homem possuía um mandado de prisão em aberto e abordaram o suspeito. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Já o homem, de 27 anos, foi preso no fim da noite desta quarta (22). De acordo com a PM, durante um patrulhamento pelo bairro Araçá os policiais avistaram o homem, que mora no bairro Rio Acima, em atitude suspeita. Os militares, que possuíam conhecimento do mandado em aberto que o suspeito tinha, abordaram o homem que tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as demais diligências.





