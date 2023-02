Um homem, que ainda não teve a idade revelada, desapareceu próximo à um açude na cidade de Olaria na tarde desta terça (21).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares estão à procura do homem, que seria trabalhador de uma fazenda, em um açude que tem no local. Próximo à ele um facão usado pela vítima foi localizado. Na noite de terça as buscas foram suspensas e retomadas nesta quarta (22). Os bombeiros efetuaram varreduras em profundidades de 3 a 8 metros no açude durante a quarta. As buscas foram realizadas na área total do açude e em sua margem, mas ninguém foi encontrado.

Os militares ainda não tem pistas sobre o paradeiro do trabalhador e também não encontraram roupas ou qualquer outro pertence dele durante as buscas pelo açude. As buscas foram retomadas na manhã desta quinta (23).