A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta quinta-feira (23) o balanço da operação de carnaval realizada entre a sexta-feira (17) e a quarta-feira (22). Período no qual foram registrados 14 acidentes totais, sendo que em cinco deles não houve registro de feridos, enquanto nos outros nove foram notificadas 17 vítimas feridas, duas delas fatais.



Apesar do número de acidentes e mortes, segundo a Polícia Militar Rodoviária ressaltou que houve 7% de redução em colisões em comparação com o mesmo período do ano passado e o número de vítimas aumentou 6%.



As mortes foram ocorreram em um choque mecânico no KM 27 da MGC-26, no município de Miraí, no domingo (19), que teve a motivação presumida de falta de atenção. A segunda aconteceu no KM 8 do município de Chácara, na segunda-feira (20), causada por um atropelamento de animal.





Os principais tipos de acidente foram as colisões laterais e frontais e a falta de atenção seria o principal causador dos sinistros. O local que concentrou o maior número de casos foi a MG-285 entre os municípios de Astolfo Dutra e Piraúba, onde ocorreram três chamados, com vítimas feridas.

Além dos acidentes, os 56 militares empregados na operação também apreenderam uma arma de fogo, registraram 14 casos de posse de droga, três prisões por mandado de busca e apreensão, um veículo adulterado recuperado, 16 prisões por embriaguez e 34 casos de embriaguez administrativa , 65 veículos removidos, sete crimes de trânsito e 120 autos de infração lavrados. O uso de álcool na direção foi a principal infração levantada, com 50 condutores notificados.

No total, a PMR realizou 132 operações em 20 rodovias estaduais e federais delegadas.













