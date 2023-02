Um homem, de 33 anos, foi preso após furtar um carro e tentar fugir da Polícia na madrugada deste domingo (26) em Barbacena.

Segundo informações da PM, durante uma batida policial no bairro Santa Luzia, os militares visualizaram o carro, um gol preto, passando em alta velocidade, aparentando estar sem uma das rodas dianteiras.



A equipe iniciou a perseguição e em determinado momento o condutor do veículo perdeu o controle e bateu em muro o que ocasionou o tombamento do automóvel.

O motorista foi identificado e é conhecido no meio policial pela prática de furto de veículos. Ele assumiu ter furtado o carro horas antes em um estacionamento do terminal rodoviário.

Na ignição do automóvel, havia uma lâmina do tipo “mixa” e dentro dele havia também uma mochila contendo vestuários do suspeito.



A mochila encontrada é semelhante à utilizada pelo suspeito do furto de outro veículo, ocorrido no dia 23 de fevereiro desse ano.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

