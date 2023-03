Março começa com grande possibilidade de chuva intensa em várias cidades da Zona da Mata, a informação foi divulgada pelo boletim informativo meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última segunda-feira (27).



De acordo com o Inmet, até o dia 6, os maiores volumes de chuva na região Sudeste deverão ser registrados em áreas do sul e Zona da Mata mineira e entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além de áreas do oeste de São Paulo, com volumes que podem ultrapassar os 50 mm.

Wanda Prata, climatologista, garante que março será um mês de muita chuva.

"Março será muito chuvoso, temos aí uma folguinha de uns dois ou três dias por causa de um cavado que entrou pelo sul de Minas e está indo para o norte, por conta a Alta da Bolívia, um sistema de alta pressão atmosférica, essa chuvas são significativas. Temos o sistema que está dominando essa zona de convergência que dentro do continente vão se deslocando para o sudeste passando pelo sul , sudoeste de minas e passando por Juiz de Fora. Enquanto nós tivermos essa Alta da Bolívia funcionando dessa forma nós vamos continuar tendo chuva e tudo indica que o mês de março será chuvoso com essa Alta da Bolívia trabalhando. O INMET emite todo dia estado de alerta e atenção, pois esses sistemas convectivos são fortes e com chuvas significativas, muitos deles com granizo", explica Wanda.

Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, março começa com pancadas de chuva a tarde e a noite na próxima quarta-feira(1) e quinta-feira(2). Já de sexta-feira (3) a domingo (5) a previsão é de sol com muitas nuvens e não chove.



Veja outras regiões divulgadas pelo Inmet



Para a Região Norte são previstos volumes de chuva maiores que 50 mm em praticamente toda a região, com exceção de Roraima e noroeste do Amazonas, onde os totais de chuva serão menores que 40 mm.



Na Região Nordeste, por sua vez, os maiores volumes de chuva ficarão concentrados em áreas do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e extremo norte do Ceará, e podem ultrapassar os 50 mm. Nas demais áreas da região, os totais de chuva serão menores que 30 mm.



Na Região Centro-Oeste há previsão de muita chuva maiores que 70 mm no Mato Grosso e Goiás, enquanto em áreas do Mato Grosso do Sul, os volumes de chuva não devem ultrapassar 60 mm.

Na Região Sul são previstos baixos volumes de chuva, entre 10 e 30 mm em grande parte da região.