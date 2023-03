A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 592 quilos e maconha em um veículo de luxo no KM 768 da BR-116 em Leopoldina, na manhã desta quarta-feira (1º). De acordo com o registro, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando o carro passou por eles, no sentido contrário ao da viatura. Quando a viatura realizou retorno para abordar o condutor, ele fugiu, entrou em uma via vicinal sem pavimentação, bateu em um muro e o motorista fugiu em direção a um matagal.



A droga estava embalada em pacotes de 50kg no porta-malas do automóvel. O valor estimado do entorpecente é de R$1.278.000,00, segundo a PRF. Conforme verificado pelos agentes da PRF, o veículo foi roubado há oito anos, em Aparecida de Goiânia (GO). A ocorrência foi encaminhada para a polícia judiciária local.



