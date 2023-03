Um homem de 41 anos foi vítima de um homicídio tentado no Bairro Quinta Residência, em Leopoldina, na noite desta quinta-feira (2). A Polícia Militar foi acionada por vários moradores, que relataram ter ocorrido uma briga na localidade e o homem teria saído correndo ensanguentado, em direção à casa dele.

Os policiais viram que havia um rastro de sangue no chão e que os envolvidos não estavam mais no local do ocorrido. Seguindo a mancha de sangue, os policiais chegaram ao endereço da vítima, que fica em um beco. O sujeito estava deitado no chão completamente nu e ensanguentado. Os policiais acionaram a viatura do Samu que levou o homem para o Hospital Casa de Caridade Leopoldinense. Durante o deslocamento, a vítima que estava lúcida, relatou aos policiais o que ocorreu.



Ele disse que teria se envolvido com um autor de um homicídio que vitimou o sobrinho do agressor, em uma ocasião anterior. A partir do fato, toda vez que ele passava pelo indivíduo, ele lançava olhares intimidativos e aconteciam atritos verbais. Nessa quinta-feira (2), porém, a irritação escalou e a discussão evoluiu para agressões físicas.

Ainda conforme o relato do alvo, o infrator o atacou com um facão, golpeando-o na cabeça, no ombro e na mão esquerda. Na sequência, a filha do desafeto utilizou um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça dele. Ele então conseguiu fugir do local e ir para a residência dele, pedindo socorro.

Ainda de acordo com o registro, os possíveis autores do crime são pai e filha, de 53 anos e 34 anos, respectivamente. A equipe realizou rastreamento, localizou a mulher. Ela informou que o pai dela fugiu após o ocorrido. Com os dados do infrator, os policiais fizeram buscas e o avistaram no Bairro Solar, usando uma lanterna para tentar entrar na residência de vizinhos, pulando um muro. Ele foi detido em flagrante e preso.



O autor alegou que a vítima fazia ameaças e morte a ele durante a última semana. Pai e filha foram presos e encaminhados para a Casa de Caridade Leopoldinense para atendimento médico. A vítima passou por procedimento cirúrgico.









Tags:

Polícia