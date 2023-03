FOTO: Divulgação PM - Arma apreendida

Um homem de 20 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo no Bairro São Pedro em Cataguases, nessa quinta-feira (2). Disparos com o armamento foram registrados na Rua Odomar de Souza. A equipe da Polícia Militar se deslocou para o endereço, onde se deparou com um veículo ocupado por dois suspeitos. O carona, desceu do veículo, entrou em um lote vago e pulou o muro de diversas residências, durante a fuga. No trajeto, ele dispensou um revólver de calibre 38 O condutor do veículo também de 20 anos, alegou ter feito o uso de drogas e esteve envolvido em disparos de arma de fogo no ano de 2021 no Bairro São Marcos. Ele foi detido, a arma apreendida e o veículo foi removido.







Divulgação PM - Arma apreendida

Tags:

#leiaoflu | #oflu | 134 | 146 DP | apreensão | apreensão de arma | Aramina | Arma | Arma de fogo | Baleado | Barcelona | Caguaçu | Corrupção | Crime | Ddm | Deic | Delmiro Gouveia | Estrada de Ponta Negra | Furto | Geral | Guarus | Homem | Homem porte | Homenagem | Ilegal | Itaipu | Jornal O Fluminense | Maricá | Muquém de São Francisco | Niterói | O Fluminense | PM | Polícia | Polícia Militar | Porte | porte ilegal de arma | Posse de arma | Prende | Preso | PRF suspeitos armas niterói | prisão | Rio de Janeiro | Salto de pirapora | SF | Sorocaba | Suborno | tráfico de drogas | Violência Doméstica