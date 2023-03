Um jovem, de 18 anos, foi preso e dois adolescentes, de 17 anos, apreendidos pelo crime de tráfico de drogas na noite desta sexta (03) em Santa Cruz de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, no fim da noite a PM desencadeou uma batida policial para abordar os suspeitos que traficavam no bairro Alonso.

Os militares conseguiram abordar os três suspeitos e se deslocaram até a casa deles, no Bairro Jardim Bandeirantes. Durante as buscas foram encontrados cinco invólucros e um frasco, com cocaína, duas

balanças de precisão, uma máquina de cartão, duas facas metálicas com resquícios de droga, dois invólucros de maconha, dois celulares e sacolés.



O jovem foi preso e os adolescentes apreendidos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado pelos militares.



Tags:

235 porções drogas | Adolescente | adolescentes | Amazônia | apreendido | apreensão | Armas | assassinato | Comunidade de Vila Kosmos | Crime | Delmiro Gouveia | Droga | Drogas | Frogas | Jovem | Munições | Niterói | O Menino Que Não Sabia Chorar | Ônibus | operação | PM | Polícia | Polícia Militar | Preso | Presos | São Fidélis | Sorocaba | Tráfico | tráfico de drogas | Tráfico de entorpecentes | Vila Alpina | Wanel ville