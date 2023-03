Um homem, de 47 anos, foi preso por furto de fios de energia na tarde desta segunda (06) na cidade de Prados, localizada cerca de 150km de Juiz de Fora.



Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que o suspeito estaria furtando os fios de energia dos refletores de um local situado no bairro Pinheiro Chagas. Ao chegarem no lugar indicado os militares se deparam com o suspeito enrolando o fio já desconectado do refletor da caixa.

Ao ver a viatura, ele tentou se esconder para evitar a abordagem, mas foi contido pelos policiais.



O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de plantão para as demais providências.

