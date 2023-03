Três homens, de 18, 22 e 33 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quarta (08) no bairro Cohab em Alfredo Vasconcelos.



Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia sobre o tráfico de drogas no local e realizaram uma operação com monitoramento e identificaram o imóvel que estaria sendo usado para o crime.



Durante a intervenção policial no local, os militares utilizaram um cão farejador em um pasto que localizou um pote com cinco papelotes de cocaína, uma pedra bruta de crack, duas balanças de precisão, diversos sacolés, 12 buchas e dois tabletes de maconha. No imóvel usado pelos três suspeitos, os militares localizaram R$ 508,80.



Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

