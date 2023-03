Um homem, de 27 anos, foi preso com mais de 400 comprimidos de ecstasy na tarde desta quarta (08) no centro de Conselheiro Lafaiete.

Segundo informações da Polícia Militar, ele foi abordado no centro da cidade após ser monitorado pelos policiais que estavam acompanhando suas atividades.

Com ele foram encontrados 490 comprimidos de ecstasy, a quantia de R$522 e um celular.

O homem foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Ainda nesta quarta (08) dois menores, ambos com 15 anos de idade, foram apreendidos por tráfico de drogas ao serem abordados no Bairro São João com 10 (dez) pedras de crack. Eles também foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com a droga apreendida.

