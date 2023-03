Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas no Centro de Presidente Bernardes na tarde de terça-feira (7). Ele foi alvo da Operação Pele de Cordeiro da Polícia Civil, porque o alvo usava a loja de material de construção da família para esconder e comercializar drogas na cidade, além de ser suspeito de realizar grandes transações de narcóticos na região.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência à expressão popular “Lobo em pele de cordeiro”, utilizada para caracterizar uma pessoa que aparenta ter boa índole, mas na realidade é perversa e desonesta, escondendo o seu verdadeiro caráter. No caso investigado, o suspeito utilizava a aparente de boa índole, trabalhando no comércio da família, enquanto na verdade comercializava drogas dentro do estabelecimento, de forma a não chamar atenção sobre a sua atividade criminosa.

A equipe realizou buscas, localizou e apreendeu buchas de maconha e cocaína, além de munição calibre ponto 36. Foram encontrados ainda, na cozinha da loja, um saco contendo barras e tabletes de maconha, além de uma balança de precisão comumente utilizada para pesar entorpecentes.

A operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá, por meio da Agência de Inteligência, Narcóticos e Homicídios, contando com apoio da Delegacia de Polícia Civil em Piranga, pertencente à Delegacia Regional em Conselheiro Lafaiete. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.





