Dois menores, de 17 anos, foram apreendidos por tentativa de homicídio de dois jovens, um menor de 17 anos e uma adolescente de 15, na noite deste domingo (12) em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam diversas ligações informando de que

na praça do Bairro Cohab haviam ocorrido disparos de arma de fogo e que os suspeitos teriam fugido.



Imediatamente as equipes policiais foram até o local e se depararam com uma vítima, de 17 anos, que foi atingida por um disparo de arma de fogo na altura da cintura lado esquerdo. Uma segunda vítima, uma menor de 15 anos, foi atingida pelos disparos de arma de fogo, sendo que o um tiro atingiu as suas nádegas, bem como seu olho esquerdo. A vítima relatou que os disparos foram efetuados pelo suspeito que estava na garupa.



No local, populares que não quiseram se identificar por medo de represálias, informaram às equipes que os autores dos disparos seriam duas pessoas, um deles vestindo moletom preto, e estavam em uma moto. Assim que chegaram ao local, o garupa efetuou os disparos em direção as vítimas e fugiram.



Ainda, segundo informações de populares, um dos autores foi reconhecido como sendo um menor, 17 anos, e o outro possuía estatura baixa, era magro e jovem.



Durante as diligências o menor foi localizado em sua residência situada no Bairro Matosinhos. No momento da abordagem o suspeito estava na companhia de mais quatro pessoas, entre eles o outro envolvido nos disparos, também um menor de 17 anos.



Durante as buscas pelo imóvel, foi localizado um tablete de maconha do tamanho de uma caixa de fósforo, uma munição intacta cal 32, R$1.048, uma balança de precisão com resquícios de substância análoga à maconha, e quatro celulares, que foram apreendidos por conter possivelmente indícios do crime de tráfico de drogas.



Ainda durante as buscas foi localizado um revólver Taurus prata calibre 32. O menor, 17 anos, já conhecido no meio policial, assumiu ser dono da arma.

Os dois menores infratores envolvidos nos disparos foram apreendidos pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Os demais menores que estavam na residência foram apreendidos pelo crime de tráfico de drogas.



Todos os menores foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

