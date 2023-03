Um homem que não teve a identidade revelada foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite da última sexta-feira (10), em São Miguel do Anta. A Polícia Militar chegou até a residência do suspeito por meio de denúncias anônimas.

Segundo os militares diante de tal denúncia, a equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde após averiguação, o suspeito entregou uma arma de fogo, contudo, a equipe ao perceber certo nervosismo por parte do indivíduo, solicitou apoio das equipes da unidade, e após realizarem buscas no interior do imóvel, encontraram mais duas armas de fogo.

O homem foi preso em flagrante e as armas apreendidas , sendo autor conduzido até a Delegacia de plantão.



