Uma moto, Honda XRE 190 preta, foi furtada na noite desta terça (14) no bairro Matriz em Congonhas.



Segundo informações da Polícia Militar, a motocicleta tem um baú preto e possui proteção lateral com pedaleiras.



Informações anônimas sobre possíveis suspeitos de serem os autores de furtos, roubos e qualquer outro crime podem ser repassadas através do telefone 181, a identificação do denunciante é mantida em sigilo absoluto.



Em caso de suspeitas de alguém furtando ou tentando furtar uma motocicleta, o acionamento da Polícia Militar, via 190, deve ser imediato, repassando as características físicas dos autores e eventualmente dos veículos utilizados no crime.