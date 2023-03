Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu três gaiolas com pássaros silvestres, na Rua Quinze e Fevereiro, no Bairro São Sebastião, em Santos Dumont. O condutor foi abordado pelos policias, ele estava junto com a esposa. Eles foram orientados a desembarcar do veículo. Com os dois, nada ilícito foi encontrado, mas no carro foram encontradas uma gaiola de caça gaiola de caça (com rede); duas gaiolas contendo pássaros da fauna silvestres (sendo eles, um pássaro colero macho, com anilha com indícios de adulteração e um pássaro colero fêmea sem anilha); dois transportadores para pássaros; diversas caixas de papelão, comumente usados para transporte de pássaros; duas folhas com anotações contendo nomes e valores.

No momento da abordagem, a passageira colocou algo no interior de sua bolsa pessoal e ao ser questionada, demonstrou nervosismo respondendo ser apenas objetos pessoais. Quando ocorreu a revista na bolsa foi verificada a presença de R$4.600,00, dois celulares e uma máquina de cartão de débito e crédito. quatro mil e seiscentos reais e, dois aparelhos celulares motorola, além de uma maquina de cartão de débito/crédito.

Em consulta ao sistema de informações da polícia militar foi verificado que há um mandado de prisão expedido pela comarca de Santos Dumont. O casal foi preso Em relação ao crime ambiental, capitulado no artigo 29 da lei 9.605/98, a Polícia Militar ressaltou que o autor tem diversas outras passagens pelo mesmo crime, sendo prática rotineira o comércio de pássaros da fauna silvestre realizado inclusive com divulgação dos pássaros em grupos de whatsapp no estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Diante do exposto, todo o material encontrado no interior do veículo, que possa ter relação com o comércio de pássaros foi apreendido As gaiolas e os pássaros foram recolhidos pelo 3º grupamento de Polícia de Meio Ambiente, localizado em Santos Dumont e serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Juiz de Fora.

O veículo utilizado para o transporte irregular das aves foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. O autor assumiu toda a propriedade do material apreendido e informou que sua esposa não tinha conhecimento da prática ilícita. Ele foi preso em flagrante e a policia militar de meio ambiente lavrou autos de infração no valor total de R$ 5288,75. Ele também responderá pelo crime de posse e captura de animais silvestres.

