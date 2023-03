A Polícia Militar apreendeu 21 pedras de crack, 12 buchas e duas porções de maconha por meio de uma denúncia anônima, em um endereço do Bairro Ponte Chave, em Carandaí, na tarde da sexta-feira (17) As substâncias estavam em posse de dois indivíduos que fugiram do imóvel assim que foram surpreendidos, não sendo mais localizados.