Um homem de 22 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (20), no Distrito de Santa Bárbara, Zona Rural de Miradouro, por manter os pais em cárcere privado. De acordo com a Polícia Civil PC), que junto com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu a medida, o infrator estaria ameaçando os genitores de morte, assim como danificava a residência na qual eles vivem. Além disso, o homem também provocou terror em uma escola. "Ele ameaçava praticar algum atentado. Diante desses fatos graves, para contê-lo, a prisão preventiva foi decretada", explicou o delegado Glaydson Ferreira.

Conforme investigações da 34ª Delegacia de Polícia de Miradouro – unidade que integra a 3ª Delegacia Regional de Muriaé – pertencente ao 4º Departamento da PCMG, o suspeito, após subjugar os pais, , gravou vídeos em sua rede social fazendo ameaças. Durante cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito invadiu a casa dos avós e os expulsou e os ameaçou.

A investigação teve início após os pais conseguirem sair da casa e procuraram a polícia civil denunciando inclusive, as postagens sobre as intenções de ataque. Imediatamente foi instaurado inquérito policial e representada pela prisão.



