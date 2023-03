Uma residência de cinco cômodos foi completamente consumida pelo fogo em Santa Cruz de Minas, na madrugada desta segunda-feira (27). De acordo com o registro, o fato ocorreu por volta de meia noite e a ocorrência se estendeu até as quatro horas da manhã. Além dos danos materiais, um morador do local teria sofrido queimaduras na perna e foi encaminhado para atendimento médico por terceiros antes da chegada da equipe dos Bombeiros de São João del-Rei.



De acordo com os militares que atuaram no o combate às chamas, a casa estava tomada pelo fogo. Em primeiro momento, a equipe entrou pela frente da casa mas, como havia muita fumaça e muitos obstáculos até o foco principal, que era em um dos quartos, os bombeiros buscaram outra frente de combate, pelos fundos do imóvel. Ainda segundo Laurentino, a grande quantidade de móveis e roupas no local dificultou ainda mais a ação dos Bombeiros. Após cerca de quatro horas de combate, o incêndio foi controlado. Foram queimados uma cama, um guarda roupas, dois fogões, sofás e uma grande quantidade de móveis e eletrodomésticos.

Sobre as causas, os bombeiros ressaltam que o morador do local levantou a suspeita de incêndio criminoso, porém, os profissionais afirmam que não há meios técnicos para dizer o que de fato teria provocado o incêndio. Esta hipótese será devidamente apurada pela Polícia Militar. A Defesa Civil também foi acionada e deverá realizar uma vistoria no local na manhã desta segunda-feira, uma vez que o forte calor pode ter danificado a estrutura da residência.