Os corpos de uma mulher de 28 anos, um homem de 34 anos e um adolescente de 16 anos foram encontrados no quarto de uma residência no Bairro São Dimas, em São João del-Rei, na madrugada desta segunda-feira (27). Uma moradora chegou de viagem por volta das 1h10, quando encontrou o portão do imóvel destrancado. A porta da sala estava trancada. Ela deu a volta na edificação, indo até a porta da cozinha, que fica nos fundos. A entrada estava aberta. Ela visualizou uma poça de sangue na porta de um dos quartos, se assustou e saiu do local.

Ela parou um motociclista que passava e pediu que ele entrasse e verificasse o que estava acontecendo. Segundo o registro, o homem entrou sozinho no interior da residência e ao chegar ao quarto que se encontrava com a porta fechada e o sangue no chão deu chute na porta para abri-la. Quando se deparou com os três corpos caídos ao solo ensanguentados sem sinais vitais, saindo do imóvel e repassando a moradora que se encontrava do lado de fora pedindo para que ela acionasse a Policia Militar.

O local foi isolado, a perícia técnica acionada. Foram recolhidas 9 munições intactas calibre.380 e seis deflagradas do mesmo calibre. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal (IML) local, e registrado o Boletim de Ocorrência à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A polícia trabalha para identificar a autoria do crime.