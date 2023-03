A Prefeitura de Leopoldina, estabeleceu o calendário para pagamento do IPTU–Imposto Predial e Territorial Urbano para 2023. Os carnês já estão sendo entregues nas residências. Segundo o calendário divulgado Executivo, as formas de pagamento serão as seguintes:

- Pagamento em parcela única – Cota única 1: com vencimento em 17 de Abril de 2023, será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) desconto no valor das taxas;

- Pagamento em parcela única – Cota única 2: com vencimento em 17 de Maio de 2023, será concedido desconto de 35% (Trinta e cinco por cento) desconto no valor das taxas;

- Pagamento em parcela única – Cota única 3: com vencimento em 19 de junho de 2023, será concedido desconto de 20% (vinte por cento) desconto no valor das taxas.

A Prefeitura destaca que, o contribuinte também poderá a optar pelo pagamento parcelado em até oito meses, vencendo a primeira em 17 de Abril de 2023 e as demais todo dia 17 dos meses subsequentes, sendo o valor mínimo de cada parcela R$20,00. Os carnês também podem ser retirados no setor do IPTU, no Shopping Athenas, das 12h às 18h.

Porém, o contribuinte que desejar pode retirar a guia online no site da Prefeitura Municipal de Leopoldinana internet.

Tags:

#iptu #niteroi #imosto | 2022 | Cabo frio | Campos | Carnê do imposto | Contribuinte | Cota única | Desconto | Dívida Ativa | Economia | Geral | Importo | Imposto | Iptg | IPTU | IPTU 2020 | ISS | Niterói | Nitnota | Pagamento | Prefeitura | Prefeitura de Itaboraí | Prefeitura de Niterói | Prefeitura do Rio | rio | Rio de Janeiro | Secretaria de fazenda de niterói | SFI | SG | SJB | Sorteio | Taxa de coleta de lixo | Taxas