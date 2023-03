Por meio do cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão durante a execução da Operação Ne Dans La Rue, quatro pessoas foram encaminhadas à Delegacia para prestar esclarecimentos sobre pichações feitas em prédios privados e públicos de Carandaí, entre eles, alguns que possuem valor artístico reconhecido e outros tombados. As investigações duraram cerca de seis meses. Foram colhidos nos endereços dos alvos da ação frascos com tintas usadas para vandalizar os imóveis.



Além disso, também foi apreendidas sementes semelhantes às da maconha e uma balança de precisão em um dos endereços. O delegado responsável pela investigação, Itamar Claudio Netto, destacou que as medidas adotadas pela Polícia Civil são uma resposta à sociedade. "Estamos dando atenção aos

patrimônios, sejam públicos ou privados, assim como, o combate à poluição e degradação visuais

do município”, disse.



A PCMG prossegue com as apurações para determinar se há vínculo entre os envolvidos que

caracterize uma organização criminosa voltada aos crimes ambientais