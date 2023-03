Um homem, de 65 anos, foi agredido com um soco na cabeça durante um assalto e teve seu celular roubado, por um homem, de 24 anos, que acabou preso, na madrugada desta sexta (31) em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava na Avenida Irmã Paula Boisseau, no bairro São Sebastião, quando o suspeito se aproximou e lhe deu um soco na cabeça. A vítima relatou que caiu no chão após a agressão e o suspeito exigiu dinheiro. A vítima também contou que o homem estava muito agitado e violento. Ela entregou seu celular e o suspeito fugiu.



De posse das caraterísticas do homem, a equipe PM iniciou rastreamento e o encontrou na Rua Bahia. Ao ver a viatura, ele tentou fugir, mas foi contido. Durante buscas, a PM encontrou o celular roubado no bolso de sua bermuda. Ele assumiu o crime e foi preso.

