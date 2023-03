Um homem, de 45 anos, foi eletrocutado e sofreu queimaduras de terceiro grau quando pintava uma casa na tarde desta quinta (30) no bairro Bela Vista em São João del-Rei.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava pintando a casa quando encostou o cabo do rolo de pintura na fiação e sofreu uma forte descarga elétrica. Ele teve queimaduras de terceiro grau com maior gravidade no tórax e pernas e foi socorrido pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei.

Sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, explicou.

"Quando chegamos, o rapaz já estava recebendo os primeiros atendimentos pelo Sargento Costa, militar reformado do Corpo de Bombeiros que mora na região, e por um integrante da equipe do SAMU. Como ele estava sobre um telhado, a remoção do local foi muito complicada. Nossa equipe subiu até lá e, com o uso de cordas e de uma prancha de imobilização, nós o tiramos e o levamos para a ambulância".

Ainda, segundo Ávila, a vítima estava consciente e orientada, mas apresentava queimaduras graves pelo corpo.

FOTO: CBMMG - Homem é eletrocutado e sofre queimaduras de terceiro grau quando pintava casa em São João del-Rei

"No momento do contato telefônico, os solicitantes informaram que a vítima tinha chamas pelo corpo. Como ele estava deitado sobre o parapeito, o ponto de saída da descarga elétrica é mais amplo, agravando, assim o risco causado pelas queimaduras, que atingiram com maior gravidade o tórax e as pernas", relatou Ávila.

Devido ao curto causado pelo acidente, uma equipe de manutenção da CEMIG compareceu ao local.



A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Secretaria de Saúde de São João del-Rei para saber sobre o estado de saúde da vítima, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO





