Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por tráfico de drogas com mais de 300 pedras de crack em casa, na tarde desta sexta (31) em Tiradentes.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que uma carga com uma grande quantidade de drogas estaria chegando na cidade e que o tráfico estava acontecendo em uma casa no bairro Cuiabá.

Os militares então iniciaram uma operação e em determinado momento visualizaram o menor, já bastante conhecido do meio policial, que ao perceber que seria abordado fugiu do local.

A PM então foi em sua residência e após autorização de um familiar, realizaram uma busca no imóvel onde encontraram 378 pedras de crack, um celular e R$121,50.



Os policiais conseguiram locar o adolescente que foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material encontrado em sua residência.

