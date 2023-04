Um total de 200 celulares e outros eletrônicos furtados em uma loja no Centro de Conselheiro Lafaiete foram recuperados em Contagem. A ação delituosa ocorreu na madrugada do domingo (2), quando os infratores arrombaram um estabelecimento e levaram 290 celulares, 11 tablets, 13 notebooks e outros 30 acessórios. Conforme a Polícia Militar o valor da carga era elevado, embora o valor total não tenha sido divulgado.

A Polícia conseguiu acesso à localização do carro, porque um dos aparelhos tinha sinal de GPS ativo.

Os autores seguiram em direção à cidade de Belo Horizonte, utilizando um veículo. De imediato essas informações foram repassadas ao Copom do município e uma operação de cerco e bloqueio foi montada, sendo o veículo interceptado na cidade de Contagem. No carro estavam um homem de 42 anos e uma mulher de 29 anos, e juntamente com toda a carga subtraída. A dupla foi presa e os objetos furtados apreendidos.



