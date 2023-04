Cataguases recebe a partir desta quarta (05) o 'Fecomércio MG na Rua". O evento vai até domingo (09) e vai proporcionar à população local uma programação gratuita com cursos, palestras, atendimentos de saúde, atividades de lazer, shows e promoções exclusivas no comércio da cidade.



O projeto Sistema Fecomércio MG na Rua é uma idealização e realização do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, em parceria com o Sindicato do Comércio de Cataguases, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal. A ação tem o objetivo de mostrar os serviços oferecidos pelas entidades e disponibilizar o acesso gratuito à capacitação, bem-estar social e qualidade de vida aos empresários, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e toda a comunidade.



O Sistema 'Fecomércio MG na Rua' estará na Praça Rui Barbosa, Centro de Cataguases, até o domingo (09). O horário de funcionamento é de quarta (05) a sábado (08), das 7h às 19h e domingo (09), das 7h às 16h.

Atendimento oftalmológico e nutricional

Para contribuir com a melhoria da assistência à saúde dos olhos em Cataguases, o MedSesc Oftalmologia, projeto itinerante do Sesc em Minas, estará no município. Em uma unidade móvel há previsão de realização de 210 consultas e exames oftalmológicos (tonometria e auto refração computadorizadas, incluindo refração, fundo de olho, biomicroscopia), além de aferição de pressão e glicemia, realizados de forma complementar junto aos pacientes atendidos, conforme necessidades.

No local também serão oferecidas 240 avaliações de bioimpedância, que analisa o percentual de gordura e massa muscular, também serão dadas orientações nutricionais abordando hábitos alimentares e buscando mais saúde e qualidade de vida.

*Metade dos atendimentos oftalmológicos e avaliações de bioimpedância com orientação nutricional serão destinados aos pacientes que aguardavam atendimento na lista de espera da Prefeitura Municipal / Secretaria de Saúde de Cataguases.

A outra metade será destinada, pelo Sindicato do Comércio de Cataguases, aos trabalhadores do comércio presentes no evento, nos dias 06, 07, 08 e 09/04. Conforme capacidade de atendimento, serão pré-agendados a partir das 7h30 de cada um desses dias, os atendimentos para o turno da tarde. As vagas são limitadas.

Atividades recreativas e Espaço de Lazer

Na quarta e quinta-feira, das 11h às 12h, e, das 17h às 18h, serão realizados “aulões” com atividades recreativas no Caminhão Palco. Ao longo do dia serão promovidas intervenções lúdicas e recreativas junto ao público presente.

Na sexta, sábado e domingo, o Espaço de Lazer, realizado pelo Sesc, promove atividades recreativas, gratuitas, voltadas a crianças, jovens e adultos. São disponibilizados ao público brinquedos, brincadeiras e atividades. Há também ações com foco no resgate das brincadeiras tradicionais. Ao longo do dia, as famílias poderão curtir apresentações culturais de artistas locais. Para encerrar a programação, uma edição pocket do projeto Minas ao Luar acontece no Caminhão Palco.

Oficinas de gastronomia e aulas-show

No SenacMóvel, a carreta-escola do Senac, serão realizadas oficinas de gastronomia. O espaço simula uma cozinha real e o chef ensinará ao público receitas que contemplam a cultura local, bem como técnicas e maneiras de evitar o desperdício. Entre as receitas programadas estão: Risoto de canjiquinha com quiabo e queijo; Brigadeiro de ora-pro-nóbis com queijo; Bife de casca de banana; Pastel de banana com queijo; Bolo salgado de pão com legumes e cocada de casca de melancia.

Rede de Carreiras

Para empresas interessadas em divulgar vagas e pessoas que estão em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, o Rede de Carreiras, plataforma de cadastro e seleção de vagas de emprego do Senac, também participará do Sistema Fecomércio na Rua. Durante o evento, uma equipe vai orientar os envolvidos para cadastro de vagas de emprego das empresas locais, cadastro de currículos e orientação profissional; potencializando o encontro entre quem está contratando e quem está à procura de emprego.

Inova Varejo

Comprometido com a capacitação do setor, o Sistema Fecomércio MG na Rua também inclui o Inova Varejo. Por meio de palestras, consultorias e workshops, são promovidas experiências únicas e agregadoras, com networking, conexão, integração, fortalecimento e inovação, permitindo que o comércio local conheça novos modelos de negócios e gestão empresarial.

Além disso, na segunda-feira (3/4), as principais lojas da cidade promovem uma grande liquidação. Confira abaixo a programação completa.

QUARTA-FEIRA (05)

• MedSesc Oftalmologia - 7h às 19h

• Rede de Carreiras – 8h às 19h

• Atendimento Comercial – 8h às 19h

• Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 17h

• Aulão Recreativo no Caminhão Palco – 10h às 11h

• Oficinas de Gastronomia (Carreta Senac) - 11h, 14h, 16h e 17h30

• Aulão Recreativo no Caminhão Palco – 17h às 18h

QUINTA-FEIRA (06)

• MedSesc Oftalmologia - 7h às 19h

• Rede de Carreiras – 8h às 19h

• Atendimento Comercial – 8h às 19h

• Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 19h

• Aulão Recreativo no Caminhão Palco – 10h às 11h

• Oficinas de Gastronomia (Carreta Senac) - 9h, 11h, 14h e 15h30

• Aulão Recreativo no Caminhão Palco – 17h às 18h

SEXTA-FEIRA (07)

• MedSesc Oftalmologia – 7h às 19h

• Rede de Carreiras – 8h às 19h

• Atendimento Comercial – 8h às 19h

• Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 19h

• Oficinas de Gastronomia (Carreta Senac): 9h, 11h, 14h e 15h30

• Espaço de Lazer – 10h às 16h

• Espetáculo de Dança: Projeto GIRARTE – 16h30 às 17h30

SÁBADO (08)

• MedSesc Oftalmologia – 7h às 19h

• Rede de Carreiras – 8h às 18h

• Atendimento Comercial – 8h às 18h

• Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 19h

• Oficina de Gastronomia (Carreta Senac): 9h, 11h, 14h e 16h

• Espaço de Lazer – 10h às 16h

• Espetáculo de Circo: Grupo TOCA Teatro e Outras Coisas Artísticas – Cortejo Arte e Encanto – 15h às 16h

• Minas ao Luar Pocket: Thaylis e Samba Power – 18h às 20h

DOMINGO (09)

• MedSesc Oftalmologia – 7h às 16h

• Rede de Carreiras – 8h às 15h

• Atendimento Comercial – 8h às 15h

• Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 16h

• Oficinas de Gastronomia (Carreta Senac): 9h, 11h e 14h

• Espetáculo de Circo: Grupo TOCA Teatro e Outras Coisas Artísticas – Espetáculo Circo dos Sonhos – 10h às 11h

• Espaço de Lazer – 10h às 14h

• Minas ao Luar Pocket: Grupo Exige o Tom - 14h às 16h

Serviço:

Sistema Fecomércio MG na Rua em Cataguases

Data: 05/04 a 09/04/2023

Hora: quarta a sábado, das 7h às 19h; e domingo, das 7h às 16h.

Local: Praça Rui Barbosa, Centro – Cataguases

Para mais informações clique aqui.

Próximas edições

Ainda neste primeiro semestre, o Sistema Fecomércio MG na Rua levará capacitação, bem-estar social e qualidade de vida para as cidades de Juiz de Fora, Santos Dumont, Ituiutaba, Uberlândia, Araxá, Conselheiro Lafaiete e Congonhas. A programação se estende até outubro.