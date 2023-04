A Prefeitura de Leopoldina promove no dia 14 de abril o 1º Encontro sobre o Transtorno do Espectro Autista no Cefet, das 7h às 12h. A iniciativa é promovida por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, para lembrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. Os interessados precisam se inscrever para participar, por meio do formulário disponível no link.

O evento é gratuito, aberto ao público e reunirá profissionais de várias áreas, entre eles, o médico Ênio Moreira, que abordará o Transtorno do Espectro Autista (TEA) do Diagnóstico ao Tratamento, a psicóloga Carol Gouveia, que falará sobre o autismo e a inclusão e a nutricionista Kerlen Rego, que levará reflexões sobre a nutrição no autismo. A intenção, reunindo atores de diferentes abordagens visa a esclarecer a população sobre o TEA, na perspectiva de combater o preconceito.



Como ressalta o prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz, o objetivo é tornar Leopoldina referência no combate ao preconceito e a discriminação ao autismo. "Esse Seminário será fundamental para chamar a atenção da nossa sociedade para uma mudança de mentalidade. Em breve, vamos inaugurar o nosso Centro Especializado, que beneficiará diretamente a nossa população e quem mais precisa do poder público".





