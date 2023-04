Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas com mais de 140 pedras de crack, cocaína e maconha na noite desta terça (04) em São Vicente de Minas.



Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam informações de que o suspeito estaria armado no bairro Cava. Durante o rastreamento, os policiais abordaram o jovem, que é alvo de diversas

denúncias, e bastante conhecido no meio policial. Na busca pessoal foi encontrado algumas buchas de maconha.

Dando continuidade às diligências, os militares se dirigiram até a casa do suspeito e após a autorização de um familiar, foram realizadas buscas na residência onde foram encontrados 35 pinos de cocaína, 146 pedras de crack, 60 buchas e 11 tabletes de maconha.

Ainda, de acordo com a PM, um outro indivíduo foi visualizado nas proximidades carregando uma sacola plástica e ao perceber que seria abordado, descartou a sacola e fugiu. Em seu interior haviam duas armas de fogo, uma pistola 9 milímetros de origem turca, um revólver calibre 38 Taurus, um carregador, 18 munições 9 milímetros e quatro calibre 38.



O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

