Um jovem , de 20 anos, foi preso após desobedecer uma ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária, por porte ilegal de arma de fogo no fim da tarde deste sábado (08) em Divino. Ele ainda estava sem carteira de motorista, CNH, e testou positivo no bafômetro.

Segundo informações da PMRv, o jovem depois de desobedecer a ordem de parada fugiu em alta velocidade e acabou sendo abordado. A arma de fogo, da marca Rossi calibre 22 carregada com duas munições, estava em sua cintura e ele não possuía nenhuma autorização. Um homem, de 28 anos, que estava com o jovem no carro estava com tablete de maconha e foi autuado por tráfico de drogas.

O jovem realizou o teste do bafômetro que testou positivo com o resultado de 0.24 MG/L.



Os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão em Muriaé juntamente com o material apreendido.

