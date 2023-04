Um homem, de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas com pedras de crack e maconha em sua casa na manhã de quarta (05) no bairro Vilela em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma batida policial no bairro Nossa Senhora da Penha, os militares avistaram o homem que ao ver a viatura começou a se comportar de maneira suspeita. Por conta da postura do suspeito os policiais realizaram a abordagem e encontraram em sua mão quatro pedras de crack e um celular. O suspeito relatou que a droga era para o seu consumo, porém a equipe já havia se informado sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas, conforme várias denúncias.



Após uma conversa, o homem confirmou estar envolvido com o tráfico de drogas e informou que em sua casa, no Bairro Vilela, havia mais drogas. A PM foi até o local e encontrou dentro de um cesto de roupa sujas uma barra de maconha, quatro tabletes menores também de maconha, quatro pedras brutas de crack, 50 pedras de crack embaladas em plástico transparente prontas para o consumo, 10 embalagens de cocaína, uma balança de precisão e diversos sacolés utilizados para o embalo de drogas.



Em um quarto, em cima de uma estante, foi localizada uma pedra de crack embalada e pronta para a venda, uma faca de cabo de madeira com resquícios de droga e R$80.



O homem relatou que buscou a droga em Belo Horizonte há dias para vender na cidade.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



FOTO: PMMG - Homem é preso por tráfico de drogas em Barbacena

