Uma a caixa com 25 munições intactas foi apreendida em um veículo no KM 604 da MGC-120, no município de Teixeiras, na tarde dessa segunda-feira (10). A Polícia Militar Rodoviária abordou o automóvel conduzido por um idoso de 68 anos durante operação. O autor assumiu a posse das munições e entregou a espingarda espontaneamente. A arma de fogo estava na fazenda do homem, que fica em um local próximo de onde ocorria a abordagem. Ele foi preso e o material foi encaminhado para a Delegacia.