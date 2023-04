Um homem, de 31 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta terça-feira (31) em Barroso.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro Jardim Bandeirantes, os policiais se depararam com o suspeito pilotando uma moto, Yahama XTZ Lande, que ao avistar a viatura fugiu em alta velocidade pelas ruas da cidade colocando em risco a vida de terceiros.

Ele foi perseguido pela PM e em determinado momento desceu da moto, momento em que os policiais viram a arma em sua cintura, e entrou em um imóvel.



Ao sair novamente, ele foi abordado, porém já não estava mais com a arma. Diante dos fatos, os policiais iniciaram uma busca na residência e localizaram um revólver Smith & Wesson calibre 38 carregado com cinco munições e outras quatro.



O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran.

