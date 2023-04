Uma mulher, de 46 anos, foi agredida com um soco no rosto durante um roubo na manhã desta terça (11) no bairro Pontilhão, em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava saindo do seu local de trabalho a pé com destino à uma agência bancária para fazer um depósito de movimentação comercial no valor de R$40mil. Além do dinheiro, ela estava com uma bolsa que continha em seu interior celular, documento e R$500.



A mulher contou que ao passar por um ponto de ônibus foi abordada por um homem que a segurou dizendo para soltar a bolsa. Ela segurou o objeto e o suspeito lhe deu um soco no rosto, momento em que ela soltou a bolsa que caiu no chão espalhando seu conteúdo. O suspeito pegou a bolsa, juntou algumas coisas no chão e saiu correndo em direção ao Pontilhão.



A vítima foi até a agência bancária, sendo ajudada por uma pessoa a recolher os objetos caídos que sobraram no chão. O envelope com a quantia de R$ 40mil não foi levado pelo suspeito, que roubou o celular e R$500.



Ainda, de acordo com a PM, os policiais constataram que o suspeito estava com um comparsa que o aguardava em uma moto vermelha.



Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

Tags:

Polícia