Dois homens armados invadiram um comércio, rederam três homens, de 30, 34 e 44 anos, determinando que eles deitassem no chão e ficassem quietos e roubaram cerca de R$1.500 na noite desta quarta (03), na Vila Nossa Senhora de Fátima em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram amordaçadas e algemadas. Os suspeitos quebraram seus celulares, roubaram o dinheiro e fugiram. Durante um levantamento, os policiais constataram que um dos suspeitos vestia uma blusa cinza de capuz xadrez, calça tactel escura com listra branca e um tênis vermelho. O outro suspeito vestia blusa cinza com mangas pretas, ou cinza mais escuro, e calça jeans.

Ainda, de acordo com a PM, haviam dois veículos próximos ao lugar onde ocorreu o crime que chamaram atenção, um Fiat Fiorino branca, que passou diversas vezes pelo local inclusive instantes antes do fato, e uma moto azul, que estava estacionada nas proximidades do estabelecimento.



A PM realizou o rastreamento, mas até o momento ninguém foi localizado ou preso. As diligências continuam.

Tags:

roubo